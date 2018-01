Cruzeiro arrasa Sergipe por 7 a 0 O Cruzeiro assegurou vaga na próxima fase da Copa do Brasil ao golear nesta quarta-feira o Sergipe, por 7 a 0, no Mineirão. O time mineiro, que havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, em Aracaju, e necessitava apenas de um empate, foi comandado em campo pelo atacante Fred. Em noite inspirada o artilheiro foi o autor de quatro gols na partida. Sem a menor dificuldade, o Cruzeiro construiu a goleada já no primeiro tempo. Em grande fase, Fred abriu o placar aos 12 minutos, após ser assistido pelo lateral Athirson. O goleador celeste ampliou aos 15, cobrando pênalti. Em nova assistência de Athirson, o armador Adriano fez 3 a 0, aos 37 minutos. Logo depois, aos 40, Fred marcou novamente, desta vez um golaço: 4 a 0. Na etapa final, Jean marcou o quinto gol cruzeirense, aos seis minutos. Fred, mais uma vez, aumentou, aos 17. Athirson, outro destaque da partida, fechou a goleada, fazendo 7 a 0 aos 37 minutos. Agora, o time do técnico Levir Culpi aguarda o vencedor da Ipatinga-MG e Americano-RJ. Na primeira partida, nesta quarta-feira, no Vale do Aço Mineiro, o Ipatinga venceu a equipe carioca por 2 a 0. Outro jogo pela Copa do Brasil foi disputado nesta quarta-feira em Belo Horizonte: América-MG 2 x 1 Baraúnas (RN). Nos pênaltis, o Baraúnas se classificou para a próxima fase.