Cruzeiro atento para armadilha do rival O Cruzeiro quer aproveitar a abertura do returno do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21h45, diante do Flamengo, no Mineirão, para encostar ainda mais nos líderes da competição. Em quinto lugar na tabela de classificação, mas a apenas três pontos do Corinthians, primeiro colocado, o time mineiro quer evitar surpresas no confronto contra o rubro-negro carioca. O técnico Paulo César Gusmão tem recomendado atenção máxima para que a equipe não caia em "armadilhas". "Agora começa o segundo turno e não podemos errar mais, pois não teremos tempo para nos recuperar e correr atrás dos líderes. Estamos bem concentrados nesse sentido e não podemos mais vacilar, principalmente nos jogos em casa", concordou o artilheiro Fred. PC Gusmão vai manter o esquema com três zagueiros. O desfalque é o meia Wagner, que vinha atuando improvisado como ala esquerdo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Patrick entra no seu lugar. O restante do time deverá ser o mesmo que na última rodada venceu o São Caetano por 1 a 0, no ABC Paulista. Mesmo com a recuperação de Marcelo Batatais, a tendência é que o treinador celeste mantenha a zaga formada por Moisés, Irineu e Leandro.