Cruzeiro bate a Ponte e é o líder O Cruzeiro conquistou neste domingo a sua primeira vitória jogando no Mineirão, neste Campeonato Brasileiro, ao derrotar a Ponte Preta por 3 a 0, resultado que colocou o time de Vanderlei Luxemburgo na ponta da tabela de classificação, com 7 pontos ganhos e um saldo de cinco gols. Esta foi a segunda vitória consecutiva da equipe mineira na competição -o Cruzeiro mantém uma invencibilidade de 25 jogos. Sob a atenta observação do técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, que esteve no estádio para assistir a partida, o atacante Deivid se destacou mais uma vez ao marcar dois gols e se isolar na artilharia do campeonato, com cinco. As duas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão na próxima quarta-feira. O Cruzeiro enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira, e a Ponte recebe o Criciúma, no Moisés Lucarelli. Na etapa inicial, o Cruzeiro encontrou muitas dificuldades para escapar da forte marcação do adversário e penetrar na defesa do time campineiro. As duas equipes entraram em campo com a mesma formação tática e os primeiros 45 minutos foram bastante disputados. Jogando em casa, o Cruzeiro criou mais chances de gol, mas faltou competência nas conclusões. Os gols ficaram para o segundo tempo e o time celeste contou com a ajuda da defesa da Ponte para abrir o marcador. Aos três minutos, o meia Alex -que antes da partida foi homenageado com uma placa no estádio por um dos dois gols que fez contra o São Caetano, na estréia do time celeste no Brasileirão- cobrou falta para a área e a linha de defesa da Ponte saiu de for ma equivocada, deixando Deivid livre para fazer 1 a 0. Aproveitando os espaços deixados pela Ponte, que saiu em busca do empate, o time de Luxemburgo ampliou aos 15 minutos, quando o atacante Aristizábal aproveitou um rebote do goleiro Alexandre Negri para marcar. Já nos acréscimos do árbitro Wagner Tardelli, Deivid, novamente, fez o terceiro gol celeste, o quinto dele no campeonato. Ficha Técnica Cruzeiro: Gomes; Luisão, Edu Dracena e Thiago; Maurinho, Augusto Recife, Martinez, Alex (Wendell) e Leandro; Deivid e Aristizábal (Mota). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Ponte Preta: Alexandre Negri; Mantena, Gabriel, Rodrigo e Alan; Ângelo, Adrianinho, Vaguinho (Ronildo) e Luiz Carlos; Fabrício Carvalho (Riva) e Jean (Lucas). Técnico: Abel Braga. Gols: Deivid, aos três; Aristizábal, aos 15, e Deivid, aos 47 minutos do 2º tempo. Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (RJ). Cartões amarelos: Mantena, Edu Dracena, Thiago, Rodrigo, Fabrício Carvalho, Luiz Carlos. Público: 12.577 pagantes. Renda: R$ 107.356,50 Local: Mineirão.