Cruzeiro bate Corinthians e dispara O Cruzeiro derrotou o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, em São Paulo; subiu para 64 pontos ganhos e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro abre cinco pontos de vantagem em relação ao Santos, o segundo colocado. Além de fazer a sua parte, o Cruzeiro foi beneficiado pelos resultados de seus adversários mais diretos. O Santos só empatou em casa com o Juventude ( 1 a 1) e o São Paulo perdeu (4 a 2) para o Paraná, em Curitiba. Na próxima rodada, no final de semana, o Cruzeiro enfrenta o Vitória no Mineirão. O Corinthians, por sua vez, vai a Caxias para a partida contra o Juventude. A rodada desta quinta-feira teve ainda os seguintes resultados: o Atlético-PR venceu o Internacional por 2 a 1, de virada. Goiás 1 x 0 Fortaleza, Paysandu 4 x 0 Bahia, Vitória 1 x 1 Criciúma, Grêmio 2 x 2 Ponte Preta e Guarani 5 x 3 Flamengo.