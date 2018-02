Cruzeiro bate Democrata-GV, segue invicto e mantém ponta no Mineiro

O Cruzeiro jogou de forma consciente e inteligente para ganhar mais uma vez no Campeonato Mineiro. Invicto na competição, que está em sua sexta rodada, o time celeste derrotou o Democrata por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Mamudão, em Governador Valadares (MG), e se manteve na liderança isolada. Tem 16 pontos, contra 13 do América-MG.

+ TEMPO REAL: Confira como foi o jogo pelo Campeonato Mineiro

De folga por três para o carnaval, os jogadores do Cruzeiro voltarão aos treinos nesta terça-feira. Pela sétima rodada, o time celeste voltará a campo no próximo dia 17, um sábado. O jogo será contra o Villa Nova, às 16h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Democrata-GV, lanterna com quatro pontos, enfrentará o Tombense, em Tombos, no mesmo dia, às 16 horas.

Em campo, o Cruzeiro sabia que o Democrata-GV sairia mais para o jogo por atuar em casa e precisar da vitória para deixar a zona de rebaixamento. Assim, se fechou mais e se aproveitou dos erros que o time da casa cometeria. Aos 15 minutos, fez o primeiro gol. Em uma boa troca de passes, o meia argentino Mancuello acertou um belo chute de primeira de fora da área e contou com o desvio na zaga para sair comemorando.

Em vantagem, o Cruzeiro jogou com mais cautela ainda e começou a sofrer uma pressão do rival de Governador Valadares. Tanto que o goleiro Fábio foi o nome do jogo ao fazer duas difíceis defesas - uma no primeiro tempo e outra na segunda etapa.

Para sair do sufoco, coube ao lateral-esquerdo Marcelo Hermes, estreante da noite, marcar o segundo gol. Aos 33 minutos, saiu correndo pela ala esquerda, driblou adversários e, já de dentro da área, mandou para o fundo das redes.