Cruzeiro bate Fortaleza com gols de Cris Mesmo longe de apresentar o seu melhor futebol, o Cruzeiro venceu nesta quarta-feira o Fortaleza, por 2 a 0, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou à liderança isolada da competição nacional (com um jogo a mais), com 34 pontos. Com mais uma derrota, o Fortaleza segue com 13 pontos, em penúltimo lugar. Diante do vice-lanterna do campeonato, o Cruzeiro repetiu o fraco desempenho demonstrado no último final de semana, quando foi derrotado pelo Figueirense, em Santa Catarina. O destaque da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, que jogou com quatro desfalques, acabou sendo o zagueiro Cris, autor dos dois gols da partida. Num primeiro tempo em que faltou organização ofensiva ao time mineiro, o Cruzeiro abriu o placar numa jogada de bola parada. Aos 21 minutos, o meia Alex cobrou falta da meia-esquerda e Cris, de cabeça, mandou para as redes. A falta de inspiração da equipe celeste continuou na etapa final e tornou a partida dramática nos momentos finais. O Fortaleza vendia caro a derrota e ganhou terreno nos minutos finais. O atacante Clodoaldo chegou a marcar o gol de empate, que, no entanto, foi anulado pelo trio de arbitragem, que apontou impedimento no lance. A marcação revoltou o técnico Luiz Carlos Cruz: "Roubaram a gente", esbravejou após o jogo. A vitória cruzeirense só foi consolidada aos 45 minutos, em outra jogada de bola parada. Novamente Cris marcou para o time da casa. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro aproveitou um rebote para fazer 2 a 0. "Lógico que não fizemos uma grande partida e tivemos muitos erros, mas a equipe está de parabéns pela vontade de ganhar", avaliou Cris. "Como resultado foi bom, mas como desempenho, a equipe deixou muito a desejar", comentou Luxemburgo. classificação