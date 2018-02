Cruzeiro bate Ipatinga por 3 a 0 e avança No duelo mineiro pela Copa do Brasil, o Ipatinga não foi páreo para o Cruzeiro, que venceu nesta quarta-feira por 3 a 0, no vale do Aço, e assegurou classificação para a terceira fase da competição. Como era a equipe visitante e derrotou o time da casa por uma diferença de mais de dois gols, o Cruzeiro evitou a realização da segunda partida do confronto. Num primeiro tempo bastante equilibrado, o time da capital terminou na frente graças ao talento do atacante Fred e a uma intervenção providencial do lateral-direito Ruy. A primeira grande chance foi do Ipatinga, logo no início do jogo. O atacante Marinho só não abriu o placar porque Ruy, em cima da linha e de cabeça, conseguiu evitar. Aos 17 minutos, numa jogada bem trabalhada do ataque celeste, Fred fez 1 a 0. Após o cruzamento da esquerda, Ruy, na área adversária, quase na linha de fundo, escorou de cabeça e o goleador cruzeirense concluiu com um belo voleio, no ângulo direito. Na etapa final, o Cruzeiro voltou mais objetivo e não deu chances para a sua "filial" - apelido que o Ipatinga ganhou pelo fato de contar em seu grupo com vários jogadores formados na Toca da Raposa. Outra vez Fred - desta vez demonstrando oportunismo - marcou para a equipe da capital. Aos 17 minutos, após uma triangulação, o atacante mergulhou para fazer, de cabeça, 2 a 0. O jogador, porém, sentiu fortes cãibras após o lance e foi substituído por Jean. Seis minutos depois, o lateral-esquerdo Athirson chutou forte da entrada da área e marcou o terceiro gol do Cruzeiro, fechando o placar.