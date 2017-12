Cruzeiro bate o Juventude em Caxias O Cruzeiro não precisou de muito esforço para abrir uma vantagem considerável sobre o Juventude, no jogo de ida pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Mesmo atuando na casa do adversário, o clube mineiro utilizou um time reserva e venceu por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No primeiro ataque da partida, o Cruzeiro abriu o placar, aos nove minutos. Diego passou por Daniel, perto da área do Juventude, e chutou cruzado. Aos 21, o time gaúcho conseguiu empatar com Tucho, em cobrança de falta. Mas, melhor organizado em campo, o Cruzeiro voltou logo a mandar no placar. Martinez, aos 32, driblou o goleiro Doni antes de fazer 2 a 1. Quatro minutos depois, Diego aproveitou um rebote do goleiro para marcar o terceiro. No segundo tempo, o Juventude atacou mais e criou algumas chances, mas não conseguiu aproveitá-las. O Cruzeiro tratou de administrar o placar, que lhe dá a vantagem de perder até por 2 a 0 no jogo da volta, marcado para o dia 31, em Belo Horizonte. O time gaúcho terá de vencer por três gols de diferença, ou dois, desde que marque pelo menos quatro.