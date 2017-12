Cruzeiro bate Palmeiras na Sul-Americana Um pequeno vacilo e o Palmeiras perdeu a chance de sair de campo com um honroso empate contra o atual líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um gol do zagueiro Edu Dracena no segundo tempo, o time do Palestra Itália, que nesta quarta-feira completou 70 anos de inauguração, foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0. Com o resultado, o time já está eliminado na Copa Sul-Americana e até o fim do ano vai dedicar-se exclusivamente à Série B. O time comandado por Jair Picerni até que mostrou combatividade com algumas boas jogadas, como a cobrança de falta de Alceu aos 2 minutos, que exigiu esforço de Gomes, e o lançamento de Edmilson para Thiago Gentil, que usou o calcanhar aos 13. Mas o time também teve seus momentos de vacilo, como na bola perdida por Adãozinho aos 24, que rendeu um perigoso ataque de Zinho e uma bola na trave do meia cruzeirense aos 31. O Palmeiras foi castigado por um grave vacilo da defesa aos 4 minutos. Após cobrança de escanteio, o jogador do time mineiro cabeceou e Edu Dracena, sozinho na área em frente a dois palmeirenses e o goleiro Marcos, fez o gol da vitória. O Palmeiras até que tentou o empate, com André aos 33 e Alceu de falta aos 39, mas o placar continuou o mesmo.