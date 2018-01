Cruzeiro bate Portuguesa e segue na Copa do Brasil A Portuguesa lutou, mas não conseguiu a classificação para as oitavas-de-final da Copa do Brasil. O time paulista perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, em partida bastante equilibrada na noite desta quinta-feira, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. No jogo de ida, as duas equipes haviam empatado sem gols, no Canindé, em São Paulo. Agora, o time mineiro terá pela frente o Brasiliense, que eliminou o Juventude na segunda fase. As partidas de ida e volta estão agendadas para os dias 18 e 25 de abril. Os horários e a ordem dos locais ainda não foram definidos. Mesmo jogando contra um adversário superior tecnicamente, a Portuguesa conseguiu equilibrar o jogo no início, com uma marcação forte no miolo da zaga. Com poucos espaços no ataque, o Cruzeiro sentiu muitas dificuldades para criar. Tanto que o primeiro gol saiu em um lance de bola parada. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio de Geovani, Araújo desviou de cabeça para marcar. A Portuguesa sentiu o gol e acabou levando o segundo aos 19. O lateral Fábio Santos cruzou pela esquerda e Nenê completou de pé esquerdo na área. Em desvantagem no placar, o time paulista se viu obrigado a sair para o ataque. Até que aos 29 minutos, o goleiro Fábio cometeu pênalti em Rivaldo. Na cobrança, o goleiro Thiago bateu bem e diminuiu. Na segunda etapa, a Portuguesa voltou melhor, enquanto os mineiros tentaram segurar de todas as formas o resultado. A partir dos 20 minutos, o Cruzeiro voltou a dominar o jogo, principalmente após a entrada de Sandro no lugar de Marcinho. Apesar de criar algumas chances, porém, o time da casa não conseguiu ampliar. CRUZEIRO 2 x 1 PORTUGUESA Cruzeiro - Fábio; Gabriel, Luizão, Gladstone e Fábio Santos; Renan (Léo Silva), Ricardinho, Marcinho (Sandro) e Geovanni; Araújo e Nenê (Rômulo). Técnico: Paulo Autuori. Portuguesa - Tiago; Wilton Goiano, Samuel, Bruno e Leonardo; Marcos Paulo (Joãozinho), Raí (Preto), Erick e Alexandre; Diogo e Rivaldo (Vaguinho). Técnico: Vágner Benazzi. Gols - Araújo, aos 12, Nenê, aos 19, e Thiago, de pênalti, aos 32 minutos do primeiro tempo. Árbitro - André Luiz de Freitas Castro (GO). Renda e público - não divulgados. Cartões amarelos - Rai, Ricardinho e Geovanni. Cartões vermelhos - Gabriel e Diogo. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.