Cruzeiro bate Santos e assume liderança O Cruzeiro completou neste sábado sua 33ª partida invicta, ao vencer o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro. Um presente para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que comemorava seu aniversário. Mais uma vez ele foi vítima da ira dos torcedores, que ainda não o perdoam por ter trocado a Vila Belmiro pelo Parque São Jorge, em 1997. Moedas e pequenas pedras foram atiradas em sua direção, o que provocou seu protesto. "Essa situação precisa acabar de uma vez por todas, pois não é possível que um clube como o Santos permita que os torcedores ataquem o treinador adversário", comentou. Ele disse que irá encaminhar seu protesto por escrito à CBF. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o time mineiro conseguiu seu gol aos 3 minutos da segunda etapa, o que desequilibrou os santistas, que não tiveram poder de reação. Aristizábal pegou um cruzamento fora da área, matou no peito e chutou forte, sem chances para o goleiro Fábio Costa, marcando um golaço. O Santos bem que tentou e a melhor oportunidade surgiu aos 14 minutos depois de uma tabela entre Diego e Robinho. Sobrou para Diego penetrar na área e chutar rasteiro. A bola saiu à direita do gol de Gomes. A partir daí, o Cruzeiro procurou administrar o resultado, mas acabou marcando o segundo gol numa jogada rápida pela esquerda. Márcio entrou em velocidade e cruzou para o centro da área, encontrando Mota, que acabara de entrar, concluindo de primeira. Ricardo Oliveira - O Santos ainda perdeu o centroavante Ricardo Oliveira, que deixou o campo contundido quando já não havia mais possibilidade de substituição. Ele ficará afastado pelo menos 30 dias, conforme informou o médico Carlos Braga. O técnico Émerson Leão já avisou que terá problemas para substituí-lo, uma vez que o centroavante pedido à diretoria ainda não foi contratado. "Minha preocupação é dupla, com o jogador e com quem vai substituí-lo." Carlos Braga explicou que o atacante teve uma torção no joelho direito, com lesão do ligamento colateral medial. "Ele vai fazer tratamento intensivo com gelo e neste domingo passará por uma ressonância eletromagnética." Pelo exame realizado neste sábado, Braga acredita que o tratamento possa ser clínico. "Vamos examiná-lo sem esse quadro de dor e com o resultado da ressonância, determinar qual a conduta para o caso, se clínica ou cirúrgica." Duelo - Com o desfalque de três jogadores de marcação, a defesa santista perdeu o confronto com o Cruzeiro, o melhor ataque da competição. Mas Luxemburgo também ganhou o confronto com Leão. "Sabia como o Santos ia jogar e, com a escalação de dois atacantes, procurei neutralizar a passagem dos laterais adversários", disse o técnico da equipe mineira. E ele adotou uma marcação por zona para neutralizar a habilidade dos atacantes santistas. "Assim, fechamos o espaço e por onde se movimentassem tinha alguém na marcação." Leão procurou neutralizar o meia Alex, colocando o jovem Daniel para fazer uma marcação individual. "Eu dizia que seria um jogo de 10 contra dez e um contra um", disse Leão, ressaltando que Alex não apareceu no jogo. Segundo o treinador santista, foi um jogo igual para os dois times, mas o adversário aproveitou as oportunidades que surgiram. "Perdemos num jogo igual." O técnico do Santos entende que Robinho não esteve bem no jogo deste sábado e atribui isso em parte ao forte esquema defensivo que os adversários armam quando atuam na Vila Belmiro. Ficha Técnica: Santos: Fábio Costa; Elano, Preto, Alex e Léo; Daniel (Fabiano), Renato, Nenê (William) e Diego; Robinho (Douglas) e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Edu Dracena, Thiago e Leandro Silva; Augusto Recife (Márcio), Maldonado, Sandro (Felipe Melo) e Alex; Deivid (Mota) e Aristizábal. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols: Aristizábal aos 3 e Mota aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wilson de Souza Mendonça (PE). Cartão amarelo: Maldonado, Augusto Recife e William. Renda: R$ 179.885,00. Público: 19.023 pagantes. Local: Vila Belmiro.