Cruzeiro bate Vitória e passa às quartas da Copa São Paulo Depois de eliminar o favorito Corinthians, o Cruzeiro continua vivo na briga pelo título da Copa São Paulo de Juniores. Nesta quinta-feira, o clube de Belo Horizonte derrotou o Vitória, da Bahia, por 2 a 0, em Araras, e agora enfrentará o São José-SP. Jonatas, aos quatro minutos do primeiro tempo, e Vinícius, aos 19 da segunda etapa, fizeram os gols que colocaram o time mineiro nas quartas-de-final da competição. Stephan descontou na etapa final. Em casa, o São José bateu o Coritiba por 3 a 1. A equipe do Vale do Paraíba chegou a fazer 3 a 0, mas permitiu que o adversário descontasse nos minutos finais do confronto. O outro paulista que foi a campo nesta quinta-feira não levou sorte. Depois empatar por 1 a 1 com o Bahia no tempo normal, a Ponte Preta acabou derrotada nos pênaltis por 5 a 3 e disse adeus ao torneio. Também nas penalidades avançou o Atlético Paranaense, que ficou no 0 a 0 com o Porto-PE. Nas cobranças, o time de Curitiba venceu por 4 a 2 e encara os baianos. Mais quatro classificados serão conhecidos nesta sexta-feira. Destaque para o São Paulo, que encara o São Bento, às 16h, em São Carlos. O Santos encara o Atlético Mineiro, às 11h, em Araraquara. Os outros jogos são Juventus-SP x Fluminense-RJ e Vila Nova-GO x São Bernardo.