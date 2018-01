Cruzeiro bate Vitória por 1 a 0 e dispara O Cruzeiro confirmou o favoritismo e venceu o Vitória-BA, por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, disparando na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O gols celeste foi marcado por Mota, no início do segundo tempo. Com a vitória, a Raposa chegou aos 67 pontos, 8 a mais do que o segundo colocado, após esta 33ª rodada. No próximo domingo, os mineiros enfrentam o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Após a derrota para a Raposa, o time baiano, que tem 44 pontos e permanece na 12ª posição, recebe o Corinthians no próximo domingo, no Barradão, em Salvador. O Cruzeiro iniciou a partida cadenciando as jogadas no meio-campo, procurando o melhor caminho para penetrar à defesa adversária. Aproveitando a postura defensiva, adotada pelos mineiros no começo do jogo, o Vitória partiu para a pressão, usando o bom toque de bola de Dudu Cearense, que acionava os velozes atacantes Enílton e Zé Roberto. Porém, aos poucos, a correria do Leão do Bonfim foi diminuindo, o que facilitou à chegada do time celeste ao ataque por duas vezes seguidas e com perigo. A primeira aconteceu aos 16 minutos, quando o armador Alex tocou para Maicon, que cruzou da direita para dentro da área. O atacante Márcio Nobre completou o cruzamento de cabeça, mas a bola passou raspando a trave direita do goleiro Juninho. Aos 18 minutos, Alex cobrou falta perigosa. Bem posicionado, Juninho colocou a bola para escanteio, evitando o primeiro gol cruzeirense. Depois das duas investidas perigosas dos mineiros, os baianos diminuíram a marcação no campo adversário e passaram a jogar nos contra-ataques. Desta forma, após lançamento de Almir para Zé Roberto, o Vitória teve boa chance para sair à frente no placar no final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, o atacante recebeu a bola, fez boa jogada individual, mas foi parado com falta por Cris ao lado da área. O mesmo Zé Roberto cobrou, buscando o ataque baiano na área cruzeirense. A bola encontrou Dudu Cearense que cabeceou para o chão, mas o goleiro Gomes defendeu no centro do gol, garantindo o empate sem gols numa primeira etapa bastante equilibrada. No início do segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou Zinho e Mota, nos lugares de Wendell e Márcio Nobre, respectivamente. E a estrela do treinador brilhou. Aos dois minutos, aproveitando rebote da zaga, o atacante Mota chutou de fora da área, fazendo 1 a 0 para o Cruzeiro. Juninho ainda tentou evitar o gol cruzeirense, mas a bola desviada na zaga entrou no seu canto esquerdo. Foi o nono gol de Mota no Brasileiro. Após sofrer o gol, os baianos partiram em busca do empate, deixando espaços na defesa para os contra-ataques cruzeirenses. E, por muito pouco, o gol baiano não saiu. Aos 25 minutos, em um lance polêmico, o atacante Enílton chutou, depois de jogada de Zé Roberto, mas a bola passou com perigo, sobre o gol de Gomes. No lance que originou o complemento de Enílton, os jogadores do vitória reclamaram que Zé Roberto foi derrubado dentro da área. A árbitro paulista Silvia Regina de Oliveira deixou o lance seguir, sob protestos dos baianos que não conseguiram evitar a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro.