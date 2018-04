Cruzeiro busca a reabilitação diante do Internacional O Cruzeiro enfrenta o Internacional, neste domingo, às 16 horas, e espera recuperar no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, os pontos perdidos na derrota de virada para o São Paulo, em casa, na última rodada. A partida, válida pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, é um novo desafio para o grupo celeste, que viveu uma semana conturbada.