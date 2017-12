Cruzeiro busca a vaga antecipada O técnico do Cruzeiro, Marco Aurélio, quer garantir definitivamente a classificação do time às semifinais da Sul-Minas neste domingo, em Belo Horizonte, contra o Grêmio. Com a vitória de 2 a 0 sobre o Paraná, no meio da semana, a equipe mineira chegou aos 26 pontos - pelas contas da comissão técnica, a apenas um empate de garantir a vaga, que aconteceria com 27 pontos. Mesmo assim, a intenção do treinador e dos jogadores é partir com tudo para cima do Grêmio, que vem de empate por 1 a 1 com o rival Internacional, e atingir os 29 pontos. "Nossa expectativa é de que haja uma boa presença dos torcedores, no Mineirão, para nos ajudar a vencer o adversário" disse Marco Aurélio. O treinador, que não terá em campo o lateral-direito Maicon e o volante Fernando Miguel, suspensos, e o armador Jussiê, contundido, deve utilizar o esquema com três zagueiros: Marcelo Batatais, Cris e Luisão. A boa notícia é o retorno do ala argentino Sorín, que durante a semana esteve na Itália, onde acertou contrato de cinco anos com a Lazio, clube ao qual se apresenta em julho. Os dirigentes do Cruzeiro devem fazer, na próxima semana um seguro para o lateral argentino poder jogar mais dois meses no clube. Depois de voltar de Roma para Belo Horizonte, Sorín deu detalhes da negociação - o Cruzeiro e a Hicks, co-gestora do clube, vão receber US$ 9,5 milhões pelo passe, em três parcelas anuais - e prometeu "encerrar a carreira no Cruzeiro". Para compensar a ausência do maior ídolo da torcida, no segundo semestre, a diretoria estuda a contratação do meia Juninho Paulista, que pode vir por seis meses.