Cruzeiro busca liderança da Sul-Minas O Cruzeiro espera vencer a primeira partida que disputará na sua história contra o Pelotas, neste domingo, às 16h, na Boca do Lobo, em Pelotas (RS), por dois motivos. O primeiro, é que a vitória lhe garantirá a liderança isolada da Copa Sul-Minas. E o segundo, é que vencendo o time Celeste ficará mais perto de obter a vantagem do empate em todos os jogos até a decisão da competição. Mas isso não deverá ser uma tarefa fácil, afinal o Pelotas está na outra ponta da tabela de classificação, lutando para não ser rebaixado e ficar de fora da edição 2003 da Sul-Minas. O técnico Marco Aurélio depende ainda da confirmação do zagueiro Cris, com dores no púbis, para definir se usará um esquema com três zagueiros ou o tradicional 4-4-2. Caso Cris seja liberado pelo departamento médico, o time terá três zagueiros. Caso contrário, a equipe atuará com Augusto Recife e Fernando Miguel, que atuarão como volantes de contenção, dando cobertura à dupla de zaga que terá a estréia de Thiago. O jovem atleta, contratado ao América mineiro, ganhará a sua primeira chance em partidas oficiais, três meses após a sua contratação, já que o zagueiro Marcelo Batatais foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Celeste deverá poupar o atacante Jussiê, que terá seu retorno no jogo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogador se recupera de um estiramento na coxa esquerda. O meia Jorge Wagner será mantido no time em seu lugar. Por outro lado, Aurélio poderá contar com o atacante Edílson, que defendeu a Seleção Brasileira, na última quarta-feira, em amistoso contra a Iugoslávia, em Fortaleza, e com o lateral argentino Sorín.