Cruzeiro busca penta da Copa do Brasil Com quatro títulos da Copa do Brasil no currículo, o Cruzeiro inicia, na noite desta quarta-feira, contra o Sergipe, às 21h45, no Estádio Batistão, em Aracaju, a sua caminhada em busca do quinto título da competição. Com um elenco nas mãos bastante reformulado, em relação ao grupo de jogadores que disputou a temporada passada, o técnico Levir Culpi, que também voltou ao clube neste ano, depois de ter disputado o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR, deve manter a mesma base que fez sua estréia no Estadual, quando venceu o Democrata-SL, no Mineirão. Com isso, a Raposa deverá entrar em campo com o jovem armador Wagner na vaga deixada no meio-campo pelo também armador Sandro, que se recupera de uma contratura muscular na coxa esquerda. Nas demais posições, o time deverá ser o mesmo. "A Copa do Brasil é muito interessante, pois dá um resultado mais rápido. Com cinco ou seis confrontos você está na final. Vamos tentar aproveitar a tradição do Cruzeiro, evitar os erros e, quem sabe, sair vencendo também logo na estréia", diz o treinador. Depois de ter sido vice-campeão da competição, em 2003, perdendo a final, justamente para o Cruzeiro, quando defendia o Flamengo, o lateral-esquerdo Athirson espera, finalmente com o time mineiro vencer a Copa do Brasil. Contratado para ser a estrela do time, o jogador também espera estrear com vitória, mesmo confessando que o grupo ainda sente a falta de ritmo de jogo. "Temos que tirar proveito da tradição do Cruzeiro para conquistarmos as vitórias. Mas será uma partida difícil, principalmente porque se trata do início da temporada", afirma o lateral.