Cruzeiro busca resgatar a boa imagem Além de uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, Cruzeiro enfrenta, nesta quarta-feira, o Corinthians-RN em busca de uma vitória convincente que sirva para apagar a má impressão deixada junto à torcida nos dois últimos jogos. Contra o próprio Corinthians, na semana passada, e contra o São Caetano, na estréia no Campeonato Brasileiro, domingo, o time deixou a vitória escapar nos minutos finais. A partida está marcada para as 21h40, no Mineirão. Como o primeiro jogo, em Caicó, terminou empatado por 2 a 2, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo se classifica com uma vitória simples, mas garante também a vaga caso haja uma nova igualdade no placar, por 0 a 0 ou 1 a 1. Se o resultado da primeira partida se repetir, a decisão será por pênaltis. O Corinthians se classifica se vencer ou empatar a partir de um resultado por 3 a 3. Luxemburgo decidiu manter a escalação que iniciou a partida contra o São Caetano. No início da semana ele reclamou das vaias dos torcedores e procurou dar força ao goleiro Gomes, que falhou nos gols do adversário.