Cruzeiro busca tetra da Copa do Brasil O Cruzeiro inicia neste domingo, diante do Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, a busca pelo seu quarto título da Copa do Brasil. O clube mineiro se prepara para uma verdadeira batalha no Rio de Janeiro. Com o argumento de que pretende valorizar a união do grupo neste momento de decisão, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu levar os 27 jogadores para a capital fluminense. Sete atletas não possuem condições de jogo seja por problemas de contusão ou de regulamento. A delegação terá ao todo 42 pessoas. O confronto esquentou durante a semana depois que o atacante Edílson disse que os mineiros iriam "temer muito" o rubro-negro. "Quem tem boca fala o que quer", reagiu o lateral-esquerdo Leandro Silva. "Nosso mérito maior até agora tem sido a humildade." O atacante Deivid, que no ano passado foi o destaque da competição jogando pelo Corinthians - ele foi o artilheiro com 13 gols - e tenta conquistar o seu segundo título consecutivo, disse que o Cruzeiro não precisa da declaração do Capetinha para se motivar. Aliás, o que não falta é motivação para ele e Luxemburgo, que cresceram torcendo para o Flamengo. O atacante quer assegurar a conquista para compensar a frustração sentida por ter ficado de fora da lista do técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, para a disputa da Copa das Confederações. Já o treinador, que conquistou três campeonatos brasileiros, corre atrás de um título inédito em sua carreira. A conquista da Copa do Brasil lhe escapou em duas oportunidades: em 1996, quando dirigia o Palmeiras e foi derrotado para o mesmo Cruzeiro e em 2001, quando comandava o Corinthians e perdeu a decisão para o Grêmio. Para o jogo deste domingo, Luxemburgo deverá escalar o jovem Márcio no meio-campo, no lugar de Sandro, que vem de uma lesão na perna direita. Ele treinou na sexta-feira e viajaria com o grupo para o Rio, mas dificilmente será aproveitado desde o início da partida. O zagueiro Luisão, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, também seguiria com a delegação, mas suas chances de jogar são pequenas. Se prevalecer a história, o Cruzeiro irá deixar o Maracanã com um bom resultado. O clube mineiro nunca perdeu uma partida válida pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Em sete partidas, foram seis empates e uma vitória.