Cruzeiro busca vaga e Atlético-MG quer desencantar na Copa da Primeira Liga

Dois clubes mineiros entram em campo nesta quinta-feira com objetivos distintos na Copa da Primeira Liga. Pela segunda rodada do Grupo C, o Atlético Mineiro busca a primeira vitória para continuar vivo na briga pela classificação, enquanto que o Cruzeiro já pode se classificar à próxima fase caso faça o dever de casa.

Os dois jogos serão em Belo Horizonte, na capital mineira. O Atlético abre a rodada ao receber o Joinville, no estádio Independência, às 19h15. Os atleticanos foram derrotados pelo Cruzeiro na estreia, por 1 a 0, ficando na lanterna do grupo. O técnico Roger Machado já avisou que vai usar o time titular e repetirá o esquema com três volantes, dando mais espaço para o meia equatoriano Cazares encostar nos atacantes Fred e Lucas Pratto. Já o Joinville ficou no empate sem gols diante da Chapecoense e está em terceiro lugar.

Por outro lado, o Cruzeiro pode garantir a classificação caso vença a Chapecoense no estádio do Mineirão, às 21h45. É o líder com três pontos e pode chegar a seis com a vitória. Enquanto isso, a equipe do oeste catarinense está no segundo lugar com um ponto conquistado. O técnico cruzeirense Mano Menezes adiantou que vai usar um time misto, mas não confirmou a escalação. A diretoria vai promover uma homenagem ao time de Santa Catarina.