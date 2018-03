Cruzeiro busca vingança contra o Fla O Cruzeiro enfrenta, nesta quarta-feira, no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), o Flamengo, pelas semifinais da Copa dos Campeões, tentando chegar pela primeira vez à final da competição e vingar a desclassificação do ano passado, quando o time celeste foi eliminado pela equipe carioca. No treino desta terça-feira, no CT do Uniclinic, em Lagoa Redonda, o técnico Marco Aurélio não deu pistas sobre a equipe que deverá iniciar a partida. Os jogadores participaram à tarde de um recreativo. Nos últimos dias, contudo, o treinador deu sinal de que deverá optar pelo esquema 4-4-2, utilizado na vitória sobre o Goiás. O lateral-direito Maicon e o volante Ruy, que estavam lesionados, participaram normalmente das atividades e estão à disposição do treinador. Marco Aurélio não poderá contar com os volantes Fernando Miguel, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo, e Ricardinho, que foi expulso, e cumprem suspensão automática. Eles deverão ser substituídos por Vander e Augusto Recife. O técnico terá ainda a volta de Cris na zaga. Os jogadores estão cientes de que o Flamengo terá a maioria da torcida no Castelão, mas garantem que isso não irá influenciar no desempenho do time durante a partida. O técnico Marco Aurélio avisou que só divulga a escalação momentos antes do jogo.