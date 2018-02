Cruzeiro cai diante do Ipatinga pelo Campeonato Mineiro O Cruzeiro sofreu sua segunda derrota no Campeonato Mineiro neste sábado frente ao Ipatinga por 3 a 1 em Ipatinga, mas manteve a liderança isolada da competição com 13 pontos. A equipe do Vale do Aço assumiu a vice-liderança com 12 pontos ganhos. Na primeira etapa, o jogo válido pela sétima rodada do Mineiro começou movimentado, com os dois times buscando espaços. O Ipatinga iniciou melhor, comandado pelo armador Walter Minhoca, forçando a defesa adversária. O Cruzeiro, mesmo com dificuldades para trabalhar a bola, respondia vez ou outra através das avançadas de Araújo, e aos 32 minutos abriu o placar depois de uma cobrança de escanteio. A bola alçada na área sobrou para o atacante do time celeste, que marcou de cabeça seu sexto gol na competição e se isolou na artilharia. Depois do gol,a partida seguiu equilibrada, mas o resultado parcial foi mantido. No segundo tempo, a equipe do técnico Flávio Lopes voltou determinada e precisou de apenas cinco minutos para virar o placar. Logo aos 40 segundos, o atacante Ferreira completou cruzamento pela direita, depois de falha do zagueiro cruzeirense Thiago Heleno. Pouco depois, quem falhou de forma incrível foi o goleiro Fábio, depois de nova finalização de Ferreira, que marcou seu segundo gol na partida. Depois do baque, o time do técnico Paulo Autuori foi com tudo para o ataque e chegou a criar boas chances, mas não conseguiu marcar. O Ipatinga sacramentou a vitória só aos 49, depois de um contra-ataque aproveitado pelo atacante Adeilson. Ferreira, artilheiro da partida, salientou o trabalho em equipe como fator decisivo para a vitória. "Precisávamos de um bom jogo, os companheiros estão de parabéns", destacou. Do lado cruzeirense, o goleiro Fábio tentou se esquivar das críticas com relação ao lance do segundo gol adversário. "A gente é líder ainda, precisamos de tranqüilidade. O Ipatinga finalizou melhor e saiu com a vitória", comentou. A sétima rodada do Campeonato Mineiro tem neste domingo mais quatro partidas. O Atlético recebe neste domingo o Democrata de Sete Lagoas tentando a recuperação na competição. Outros jogos: Ituiutaba x Rio Branco; Caldense x Guarani; e Democrata-GV x Villa Nova.