Cruzeiro ?carimba? o Atlético-PR O Atlético Paranaense teve sua faixa de campeão brasileiro ?carimbada? neste domingo pelo Cruzeiro, na primeira rodada do Torneio Sul-Minas. O rubro-negro perdeu por 2 a 0 para a equipe mineira, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba. Os gols foram marcados por Cris, aos 34 minutos do primeiro tempo, e Leonardo aos 38 minutos da etapa final. O técnico do Atlético, Geninho, colocou seu time em campo com apenas dois titulares, o goleiro Flávio e o lateral-esquerdo Fabiano. Muitos atletas campeões retornaram aos treinos apenas no meio da semana. Outros, estão contundidos. Sem coordenação em campo, o Atlético foi facilmente envolvido pelo Cruzeiro.