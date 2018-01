Cruzeiro cede Edmílson ao Coritiba A diretoria do Cruzeiro acertou o empréstimo do atacante Edmílson ao Coritiba. O clube mineiro irá receber R$ 100 mil para ceder o jogador à equipe paranaense até o final do ano. Edmílson não estava nos planos do técnico Paulo Sérgio Carpegiani. O atacante chegou este ano à Toca da Raposa e é dono do próprio passe. Ele tem contrato com o Cruzeiro até janeiro de 2002. O vice-presidente do clube, Alvimar Oliveira Costa, informou que a diretoria estuda uma punição para o lateral-direito Maicon, que não renovou o seu contrato e não tem comparecido aos treinamentos na Toca da Raposa.