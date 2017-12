Cruzeiro chama torcida para lotar Mineirão O Cruzeiro fez sua parte e está mais próximo de seu primeiro título de campeão brasileiro. A equipe venceu o Paraná Clube neste domingo por 3 a 1, no estádio do Pinheirão, em Curitiba, e agora depende de apenas três pontos nas próximas rodadas. Aristizábal, aos 36 do 1º, Wendell, aos 22 e Márcio aos 38 do 2º tempo marcaram para os mineiros, e Everton, aos 39 da etapa final descontou para o time da casa. Com a vitória, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo somou 91 pontos e manteve a diferença de seis pontos para o Santos. Para o capitão Alex, o título está próximo, mas não é hora de comemorar. "Temos uma grande chance de conquistarmos o título na próxima rodada. Esperamos o apoio da torcida, mas estamos com os pés no chão", disse. O Cruzeiro jogava com mais tranqüilidade, com o regulamento na mão. Mesmo assim, foi Alex quem teve a primeira chance clara de gol, quando driblou o goleiro Flávio e com o gol livre chutou na trave. Aos 36 minutos, o Cruzeiro abriu o caminho da vitória, após um rebote do goleiro Flávio, que Aristizábal apenas completou para o gol. No segundo tempo, o Paraná quase chegou ao empate, com Valentim. O atleta não aproveitou uma rebatida de Gomes, dentro da pequena área e chutou para fora. Aos 22, Wendell aproveitou cruzamento de Alex e marcou o segundo gol cruzeirense. O segundo gol deixou os paranistas perdidos em campo, e aos 38, Márcio recebeu novamente de Alex, matou no peito e chutou sem chances de defesa para Flávio. No minuto seguinte, Everton aproveitou uma bola rebatida pela defesa do Cruzeiro e descontou para o tricolor.