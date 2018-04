Cruzeiro chega à final da Copa SP O Cruzeiro é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, em Suzano, a equipe mineira ganhou do Grêmio, nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal. Nas penalidades, vitória cruzeirense por 3 a 1. O outro finalista sairá do jogo entre Portuguesa e Ponte Preta, que acontece também nesta terça-feira. A decisão do título será na sexta-feira, aniversário de São Paulo. No tempo normal, o jogo foi bastante equilibrado. O Cruzeiro abriu o placar com Wendell, aos 24 minutos, cobrando pênalti. Clayton marcou o segundo. Mas a reação gremista veio ainda no primeiro tempo, com gols de Cláudio Pitbull e Messias. O time mineiro retomou a vantagem com Gedeon, aos 18 da segunda etapa, com um chute de fora da grande área. Mesmo com um jogador a menos em campo, a equipe gaúcha chegou ao empate com Cassel, aproveitando de cabeça uma cobrança de escanteio. Nas penalidades, os jogadores do Grêmio mostraram muita intranqüilidade. Perderam as três primeiras cobranças, com Cassel, Gabriel e Rodrigo. O Cruzeiro converteu dois, com Gedeon e Alemão, mas perdeu com Mancuso, na defesa do goleiro Andrei. César fez o único da equipe gaúcha, mas Paraguaio garantiu a vaga dos mineiros.