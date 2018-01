Cruzeiro cobra presença de Maicon O Cruzeiro oficializou, nesta quarta-feira, na Federação Mineira de Futebol, uma advertência ao lateral-direito Maicon. O jogador, que está na cidade catarinense de Criciúma, onde mora, não aparece no clube desde a sexta-feira da semana passada. Uma carta foi enviada também ao lateral alertando sobre sua ausência nos treinamentos. Maicon, que não acertou a renovação antecipada de seu contrato com Cruzeiro, está tentando se transferir para o futebol italiano. O clube mineiro possui 50% do seu passe e o Criciúma a outra metade.