Cruzeiro cobrará explicações de Kléber por ida à festa

A diretoria do Cruzeiro irá se reunir nesta terça-feira com o atacante Kléber e cobrar explicações sobre a participação do atleta na festa da torcida organizada palmeirense Mancha Alviverde, no último sábado. Mais do que a presença do jogador numa confraternização de torcedores de seu ex-clube - que enfrenta o time mineiro nesta quarta, no Mineirão -, o que incomodou os dirigentes foi o fato dele participar de uma pelada na festa.

Kléber se recupera de dores no púbis e está há mais de um mês sem atuar. O último jogo do atacante foi a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, no dia 20 de agosto. "O que nos preocupou mais foi a questão de ele ter disputado essa pelada. Ele está se recuperando de uma contusão e ficou cinco jogos sem atuar pelo Cruzeiro", observou nesta segunda-feira o diretor de comunicação do clube, Guilherme Mendes.

Segundo Mendes, se o caso for considerado uma indisciplina, o atacante poderá até ser multado. "A diretoria vai conversar com ele amanhã [terça-feira] para saber o que realmente aconteceu", explicou.

A diretoria do clube mineiro, porém, não demonstra interesse em alimentar a polêmica. Para Mendes, a atitude de Kléber é algo comum no futebol. "O fato de ele ter ido a uma confraternização, mesmo com torcida, isso aí o Cruzeiro entende que é o direito do homem, que está na folga dele e faz o que bem entender", disse. "A gente querer ser mais moralista do que todo mundo é querer ser hipócrita."

O técnico Adílson Batista irá definir nesta terça se relaciona Kléber para a partida contra o Palmeiras, que fecha a 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a participar de treinamentos com bola na semana passada e a expectativa é que ele retorne no duelo contra o seu ex-clube.