Cruzeiro com desfalques em Joinville O Cruzeiro defende amanhã, em Santa Catarina, a liderança da Copa Sul-Minas. A equipe do técnico Marco Aurélio, que venceu os seus dois primeiros compromissos, enfrenta o Joinville, às 21h40, no estádio Ernesto Sobrinho. Lúcio, com uma lesão no joelho esquerdo, além do atacante Edílson e do zagueiro Cris, que estão servindo à Seleção Brasileira, desfalcam o time celeste. No treinamento coletivo realizado hoje pela manhã, na Toca da raposa, Marco Aurélio optou por uma formação ofensiva e escalou Leonardo para a vaga de Lúcio. No ataque, Fábio júnior fará sua reestréia na equipe, formando dupla com Jussiê. Para o lugar de Cris, o treinador optou pela entrada de Marcelo Batatais. O restante da equipe deverá ser a mesma que derrotou o Juventude por 1 a 0 no último sábado, no Mineirão. O Mamoré, que ainda não pontuou na Sul-Minas, enfrenta o Criciúma, às 20h30, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Diante dos resultados negativos nos dois primeiros jogos - contra Coritiba e Pelotas - o técnico Renê Santana, filho de Telê Santana foi demitido na última segunda-feira.