Cruzeiro comemora o retorno de titulares contra o Tupi Depois do tropeço dentro de casa na Copa do Brasil, ao perder por 1 a 0 para o Brasiliense, na última quarta-feira, o Cruzeiro comemora a volta de alguns jogadores titulares no jogo decisivo no Campeonato Mineiro. O time enfrenta o Tupi, neste domingo, no Mineirão, em busca da vaga na final da competição estadual. O volante Ricardinho e o lateral-direito Gabriel cumpriram suspensão contra o Brasiliense, mas têm condições de jogo para enfrentar o Tupi. O atacante Giovanni, poupado na quarta por estar com dores musculares, está recuperado para entrar em campo no domingo. Em compensação, o volante Léo Silva cumpre suspensão e não joga. O técnico Paulo Autuori ainda não definiu, mas pode escalar Gabriel no meio-de-campo, deixando Jonathan na lateral. Enquanto isso, Ricardinho irá ocupar a vaga de Léo Silva, com o volante Paulinho Dias sendo mantido no time titular. Como ficou no 0 a 0 no primeiro jogo, em Juiz de Fora, o Cruzeiro tem a vantagem de atuar por um empate no domingo. Mas Autuori já avisou que espera uma vitória de seus jogadores. A classificação para a final do Campeonato Mineiro, de preferência com uma boa vitória, pode dar a motivação necessária para o Cruzeiro buscar a vaga na Copa do Brasil. Como perdeu em casa, o time mineiro precisará vencer o Brasiliense, na próxima quarta-feira, em Taguatinga (DF). Mas, apesar da dificuldade, Autuori não perde a esperança. "O Cruzeiro está vivo", avisou o treinador. "Temos time para jogar lá contra o Brasiliense e ganhar. Não podemos nos abater com isso, não dá para você ficar abatido com a derrota. Claro que ninguém gosta de perder, todo mundo quer ganhar. A partir da hora em que você perde, deve levantar a cabeça e jogar."