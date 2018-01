Cruzeiro confia em Fred no Mineirão O Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta neste sábado, às 16 horas, no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que marca o reencontro do time com sua torcida após a decepção pela eliminação na Copa do Brasil. O objetivo da equipe mineira é "dar a volta por cima", como destacou o atacante Fred. Autor de 30 gols no ano, Fred sentia dores na coxa esquerda e estava ameaçado de não jogar. Nesta sexta-feira, porém, ele participou normalmente do treinamento na Toca da Raposa II e garantiu presença. Com 11 pontos ganhos em seis jogos, o Cruzeiro está em 7º lugar no campeonato. A principal novidade no time do técnico Levir Culpi será a entrada do lateral-esquerdo Patrick, que ocupará o lugar de Athirson, negociado com o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Levir também relacionou pela primeira vez três atletas que foram contratados para reforçar o grupo no restante da temporada. O zagueiro Moisés, o volante Marcos Aurélio e o atacante Adriano Louzada ficarão no banco de reservas e poderão estrear pela equipe mineira.