Cruzeiro confia que poderá ter reforços estrangeiros na estreia do Mineiro O Cruzeiro chegou a comunicar que não poderia contar com os três reforços que contratou de clubes estrangeiros nem na estreia da Copa Sul-Minas-Rio (quarta-feira que vem, contra o Criciúma) nem do Campeonato Mineiro (domingo, dia 31, contra a URT). Nesta sexta-feira, entretanto, a diretoria deu outra versão sobre o Estadual.