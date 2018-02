Cruzeiro confirma acerto com Levir O Cruzeiro confirmou na noite desta terça-feira a contratação do técnico Levir Culpi, vice-campeão brasileiro de 2004 com o Atlético-PR. Essa será a terceira passagem dele pelo clube mineiro. Levir acertou contrato com a duração de um ano, a partir de janeiro de 2005. As bases salariais do negócio não foram divulgadas. O técnico viaja nesta quarta-feira para Belo Horizonte e será apresentado à tarde na Toca da Raposa II. De imediato, Levir deverá se reunir com os dirigentes do clube para começar a definir o grupo e os reforços para a temporada 2005. "Mesmo como técnico do Atlético-PR, ele estava acompanhando o Cruzeiro. Ele sabe onde nós temos deficiência", afirmou o presidente Alvimar de Oliveira Costa. Na primeira vez que comandou o clube mineiro, em 1996, Levir conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. Dois anos depois, voltou ao Cruzeiro e sagrou-se campeão estadual e da Recopa Sul-Americana. Aquele ano, porém, ficou marcado pelos vice-campeonatos da Copa do Brasil, da Copa Mercosul e do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi campeão da Copa Centro-Oeste e da Copa dos Campeões de Minas Gerais.