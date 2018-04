Cruzeiro confirma acerto com meia Roger, ex-Fluminense

Roger vai demorar para chegar ao clube brasileiro porque ainda está em atividade na Liga do Catar, com contrato até o final de abril. No entanto, o Cruzeiro avisou que tentará antecipar a apresentação do meia.

"O Roger é um jogador que está acertado com o Cruzeiro. Tem o término de contrato no final de abril e já está 100% acertado conosco. Nós vamos tentar fazer com que ele venha dois meses antes", afirmou o diretor de futebol Eduardo Maluf.

"O que a gente pode passar é que é um contrato de dois anos. Já acertamos todas as bases, trocamos todos os documentos necessários e no momento oportuno passamos os detalhes", esclareceu o dirigente.

Com 31 anos, Roger foi revelado pelo Fluminense, onde começou a carreira profissional em 1999. Além do clube carioca, o meia defendeu Corinthians, Flamengo e Grêmio no futebol brasileiro - atuou também pelo Benfica, de Portugal.

KLÉBER - Após anunciar o acerto com Roger, o diretor de futebol explicou que a negociação de Kléber com o Porto não está totalmente fechada. Maluf disse que o jogador ainda não chegou a um acordo com o clube português, mas isso deve acontecer em breve.

Por fim, o dirigente confirmou a contratação do argentino Ernesto Farias, para compensar a saída de Kléber. "O Cruzeiro já se acertou com o Porto e com o Ernesto Farias, que precisa vir para fazer os exames médicos. Precisa haver também o acerto e os exames médicos do Kleber. É uma negociação que está extremamente adiantada, mas não concluída", esclareceu.