Cruzeiro confirma contratação de Cláudio Caçapa A diretoria do Cruzeiro confirmou, na noite de quinta-feira, a contratação do zagueiro Cláudio Caçapa, que defendeu o Newcastle na última temporada europeia. Sem contrato com o clube inglês, o jogador chega ao time mineiro gratuitamente. Ele assinou contrato até 31 de dezembro, que pode ser prorrogado por um ano.