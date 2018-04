Cruzeiro confirma contratação de lateral-direito Ezequiel

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira mais um reforço para o Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube mineiro acertou a chegada do lateral-direito Ezequiel, de 23 anos, que estava disputando a Série B pelo Criciúma, de Santa Catarina, onde foi formado. Por empréstimo, jogou também no time B do Braga, de Portugal, e no Oeste, de Itápolis (SP), clube pelo qual disputou a segunda divisão nacional de 2014.

"A expectativa é muito boa. É uma oportunidade única, jogar em um time grande e com a estrutura que tem o Cruzeiro. Estou muito contente, feliz e louco para começar a trabalhar com os companheiros. Quero ajudar o time dentro de campo", declarou o jogador ao site do Cruzeiro. A apresentação será na quinta.

Ezequiel é a quinta contratação do Cruzeiro desde que o Brasileirão começou. O clube já havia acertado com o meia Rafinha, o atacante Rafael Sóbis, o lateral-esquerdo Edimar e o argentino Ábila, também atacante. Além disso, o Cruzeiro acertou o retorno do colombiano Riascos, que estava emprestado ao Vasco, e de Fabiano, Lucas e Bryan, que não disputaram o Mineiro.

O novo reforço deve disputar espaço com Mayke, que foi titular na conquista do Brasileirão de 2014 e também jogou bastante no título de 2013, e com Lucas, trocado pelo Palmeiras por Fabiano.