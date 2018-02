Cruzeiro confirma contratação de Lopes O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante Lopes, que estava no Juventude. O jogador já assinou contrato com o clube mineiro até o final do ano, com opção de renovação por mais dois anos. O Cruzeiro pagou R$ 500 mil pelo empréstimo de Lopes e ainda vai ceder dois jogadores ao Juventude, também por empréstimo e pelo mesmo período. O clube gaúcho poderá escolher entre os atletas cruzeirenses que estão emprestados ao Cabofriense ou ao Ipatinga e que não serão aproveitados pelo técnico Levir Culpi nesta temporada.