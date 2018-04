Cruzeiro confirma contratação do zagueiro Vilson

BELO HORIZONTE - Apesar de ter sido um dos destaques na campanha do título da Série B, o zagueiro Vilson não acertou a renovação com o Palmeiras, por não concordar com a nova política do clube de contrato por produtividade. Assim, deixou o caminho livre para o Cruzeiro, que confirmou nesta segunda-feira a contratação do jogador.

Como Vilson estava livre no mercado, o Cruzeiro acertou salários diretamente com o jogador e fechou contrato de um ano. Assim, ele se junta ao elenco cruzeirense na tarde desta segunda-feira, quando o grupo volta das férias. Aos 24 anos, o zagueiro já passou também por Madureira, Vasco, Vitória e Grêmio na carreira.

Atual campeão brasileiro, o Cruzeiro já contratou quatro reforços para a temporada de 2014, quando terá como principal compromisso a disputa da Copa Libertadores. Antes de Vilson, o clube anunciou acerto com o lateral-esquerdo paraguaio Samudio (ex-Libertad), o meia Marlone (ex-Vasco) e o volante Rodrigo Souza (ex-Boa).