Cruzeiro confirma Dracena para a zaga O zagueiro Edu Dracena foi anunciado, oficialmente, nesta sexta-feira como novo reforço do Cruzeiro para a disputa do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Pela negociação, o Guarani vai receber R$ 1,4 milhão e cederá 50% do passe, com direito a um percentual caso haja venda futura. Para fechar o negócio, o Cruzeiro se uniu com o empresário Juan Figger. Edu Dracena é um velho sonho do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ainda quando treinava o Corinthians, o treinador tentou levá-lo por duas vezes, mas a negociação não evoluiu. No Cruzeiro, Edu Dracena terá a companhia de um outro ex-bugrino, o volante e meia Luiz Fernando Martinez. Ele assinou contrato por três anos e vai substituir Cris, que foi para o Bayer Leverkusen. No ano passado, ele teve uma passagem frustrada pelo futebol grego. Dracena teve destaque na seleção Sub-20, quando foi capitão no Mundial da categoria de 2001.