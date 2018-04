Cruzeiro confirma empréstimo de Oséas A diretoria do Cruzeiro informou, nesta sexta-feira, que está tudo acertado entre o clube mineiro e o Santos para o empréstimo do atacante Oséas, até maio deste ano. Segundo o vice-presidente cruzeirense Alvimar Perrella, também a pendência que existia entre o jogador e o time mineiro foi resolvida. Antes de poder transferir-se para o Peixe, Oséas tinha que assinar a renovação de seu contrato com o Cruzeiro. "Tudo já está definido", afirmou Perrella, após se reunir com o atleta na Toca da Raposa, na tarde desta quinta-feira. Já os dirigentes do Santos ainda não dão o empréstimo, pelo qual pagariam R$ 150 mil ao clube mineiro, fora a garantia dos salários de Oséas, como oficial. O técnico Marco Aurélio já definiu a equipe que enfrenta o Atlético-PR, campeão brasileiro do ano passado, no domingo, em Curitiba, na estréia das equipes na Copa Sul-Minas. O treinador deverá utilizar o mesmo grupo que atuou nos dois coletivos realizados na pré-temporada da equipe, em Araxá e em Uberaba - vitórias por 2 a 0 e 3 a 0 sobre o União e o Nacional. Jefferson estará no gol, enquanto Cris e Luisão formam a zaga. Maicon será o lateral direito e Sorín, recuperado de tendinite nas pernas, o ala esquerda. No meio-de-campo, Recife e Ricardinho cuidam da marcação, enquanto Jorge Wagner e Vander, contratado ao Rennes, da França, armam as jogadas. Lúcio, ex-Portuguesa, e o garoto Jussiê serão os atacantes. As estrelas Edílson, ex-Flamengo, e Fábio Júnior, ex-Palmeiras e cujo passe pertence à Roma, ainda estão em fase de recuperação física.