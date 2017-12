Cruzeiro confirma empréstimo de Willians para o Corinthians

O Cruzeiro já confirma que o volante Willians vai jogar pelo Corinthians em 2016. Em comunicado em seu site oficial nesta sexta-feira, o clube mineiro informou que Willians foi emprestado aos paulistas e que, por isso, o argentino Ariel Cabral herdou a camisa 5 que era utilizada pelo antigo titular.

A negociação entre Corinthians e Cruzeiro se desenrolou pelos últimos dias, com o volante ficando fora do jogo-treino contra o Villa Nova, no domingo, e do amistoso diante do Rio Branco-ES, na quarta-feira. Willians já está em São Paulo para realizar exames médicos, mas só deve assinar contrato na semana que vem.

Na negociação por Willians, o Cruzeiro acertou a contratação do volante Marciel, destaque do Corinthians no título Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. Promovido aos profissionais ele não tem a confiança do técnico Tite, que o liberou para buscar espaço em Minas Gerais. O jogador está nos Estados Unidos para a pré-temporada alvinegra e só deve chegar a Belo Horizonte na semana que vem.

Pela nova numeração fixa divulgada pelo Cruzeiro nesta sexta-feira, todos os números de 1 a 37 têm dono. As exceções são o 15 (que deve ficar com Marcial) e o 34. O volante Bruno Edgar, que vem das categorias de base, adotou o apelido pelo qual é conhecido e agora será chamado de "Bruno Ramires".

CONFIRA A NUMERAÇÃO COMPLETA DO CRUZEIRO:

1 - Fábio

2 - Fabiano

3 - Léo

4 - Bruno Rodrigo

5 - Ariel Cabral

6 - Fabrício

7 - Sánchez Miño

8 - Henrique

9 - Willian

10 - Arrascaeta

11 - Alisson

12 - Rafael

13 - Douglas Grolli

14 - Douglas Coutinho

16 - Judivan

17 - Uillian Correia

18 - Gabriel Xavier

20 - Marcos Vinicius

21 - Vinicius Araújo

22 - Mayke

23 - Élber

24 - Alan

25 - Bruno Nazário

26 - Dedé

27 - Manoel

28 - Antônio Carlos

29 - Lucas França

30 - Rafael Silva

31 - Alex

32 - Matías Pisano

33 - Bruno Ramires

35 - Allano

36 - Bruno Viana

37 - Marinho