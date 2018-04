Cruzeiro confirma empréstimo do meia Allano para o Bahia

O Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira o empréstimo do meia Allano, de 21 anos, para o Bahia até o término da temporada. Revelado pelo time mineiro, o jogador vinha sendo bastante contestado pelos torcedores.

Allano foi titular na derrota para o Fluminense, por 2 a 0, no último domingo, mas teve um fraco rendimento em campo. Chegou a ser substituído no segundo tempo no duelo que mandou o Cruzeiro para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro vive um péssimo momento na competição. Nos últimos quatro jogos, empatou um e perdeu outros três. É o atual 18º colocado, com 15 pontos. Agora, o elenco volta as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira tem o jogo de volta contra o Vitória, em Belo Horizonte, pela terceira fase do torneio.

A partida acontecerá às 21h45, no estádio do Mineirão. No jogo de ida, em Salvador, o Cruzeiro triunfou por 2 a 1. Agora, a equipe celeste pode até perder por 1 a 0 que se classifica para as oitavas de final da competição nacional.