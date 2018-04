Cruzeiro confirma estreia de Dedé diante do Resende

O anúncio foi uma boa notícia no dia seguinte à decepção pelo vice-campeonato mineiro, mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG. Contratado há pouco mais de um mês, Dedé vinha aprimorando a forma física e garantiu estar "preparado" para estrear com a camisa cruzeirense.

Dedé fez dupla de zaga com Bruno Rodrigo no treino desta segunda e esta poderá ser a formação utilizada por Marcelo Oliveira na quarta. Depois da atividade, o ex-jogador do Vasco treinou muitas cobranças de falta, mas negou que será o batedor oficial no Cruzeiro.

A contratação de Dedé foi a maior da história do clube mineiro, que desembolsou mais de 5 milhões de euros ao Vasco para ter o jogador. No entanto, a transferência chegou a ser bloqueada por conta de uma dívida do time carioca com o Ministério da Fazenda. Com tudo resolvido, o zagueiro finalmente foi liberado para estrear.