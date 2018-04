Cruzeiro confirma ida de Júlio César ao Fluminense O Cruzeiro anunciou que concluiu, na manhã desta quarta-feira, a venda da metade dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Júlio César ao Fluminense por R$ 1,5 milhão. O atleta, que atuou pelo time mineiro em 2006, foi um dos principais destaques do último Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Goiás.