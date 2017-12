Cruzeiro confirma interesse por Lucas O vice-presidente do Cruzeiro, Alvimar Perrella, confirmou nesta sexta-feira interesse do clube pela contratação do atacante Lucas, de 23 anos, ex-Atlético-PR e que atualmente está no no Rennes, da França, para ser o subsituto de Edílson, que deve mesmo seguir para o Kashiwa Reysol, do Japão, após a Copa do Mundo. De acordo com Perrella, a intenção do time mineiro, que já trouxe do Rennes o meia Vander, ex-Ponte Preta, é trazer o atacante, que não tem feito boas campanhas na França, por empréstimo. "É um atleta caro, vendido pelo Atlético-PR ao Rennes por US$ 8 milhões, e, dentro da realidade que estamos vivendo, só o empréstimo interessa." No caso de Edílson, que o Cruzeiro trouxe, também por empréstimo, do Flamengo por US$ 700 mil, até o fim do ano, o clube de Minas deve fazer a liberação para a equipe japonesa mediante uma indenização de US$ 500 mil. Ninguém da diretoria do Cruzeiro quis confirmar, também nesta sexta, se o clube de fato está negociando a compra do passe do lateral-esquerdo Leandro, do Vitória-BA. Leandro, que no início do ano chegou a ser pretendido pelo Palmeiras, viria para ocupar a vaga deixada por Sorín, vendido à Lazio, da Itália, por US$ 9,5 milhões. De acordo com informações da imprensa baiana, o Cruzeiro pagaria pelo jogador US$ 1 milhão, mais metade do passe do atacante Leonardo, que defenderia o Vitória.