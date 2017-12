Cruzeiro confirma venda de lateral O Cruzeiro confirmou, nesta quinta-feira, a venda do passe do lateral-esquerdo Maxwell, de 19 anos, do time júnior e que vinha apenas treinando com o grupo principal, para o Ajax, da Holanda, por US$ 3 milhões. O dinheiro será dividido meio a meio entre o Cruzeiro e a HMTF, que detém 50% dos passes de todos os atletas de categorias de base do clube. Foi o segundo bom negócio feito pelo clube em uma semana: o primeiro foi a venda do atacante Geovanni para o Barcelona, logo após a desclassificação na Libertadores, por US$ 18 milhões - valor recorde nas transferências efetuadas pela equipe mineira. Maxwell conquistou os dirigentes holandeses durante recente excursão realizada pelos juniores do Cruzeiro na Europa.