Cruzeiro conquista bicampeonato mineiro O Cruzeiro conquistou neste domingo o título de bicampeão mineiro mesmo perdendo por 1 a 0 para o rival Atlético-MG, que para levantar a taça precisava vencer por uma diferença de dois gols, já que a equipe celeste havia vencido a primeira partida da final por 3 a 1. Com a conquista, o Cruzeiro alcançou a marca de 15 anos ininterruptos comemorando pelo menos um título oficial. O Galo, por outro lado, mantém um jejum de quatro anos sem conquistas. Os dois times protagonizaram um espetáculo emocionante no Mineirão, que ao final foi manchado por cenas de violência entre os jogadores. Com a responsabilidade de vencer por pelo menos dois gols de diferença, o Atlético tomou a iniciativa na partida e dominou as ações ofensivas durante a etapa inicial. Antes de 15 minutos de jogo, o Galo levou perigo ao gol celeste em dois chutes do meio-campista Renato e, na melhor oportunidade, o atacante Wagner - dentro da grande área - concluiu de bico, mas nas mãos do goleiro Gomes. O Cruzeiro adotou uma postura cautelosa em campo e procurava jogar no erro do adversário. Aos 26 minutos, o lateral Maicon arrancou pela direita e chutou forte, à direita do gol atleticano. A disposição dos dois times desencadeou uma série de jogadas mais ríspidas. Numa delas, o meia cruzeirense Alex dividiu com o lateral-direito Carlinhos, que deixou o campo com suspeita de fratura no pé. Aos 35 minutos, o árbitro Alicio Pena Júnior expulsou Cris e o armador Tucho. O zagueiro do Cruzeiro sofreu falta e na seqüência acertou uma cabeçada no jogador atleticano, que, revoltado com o cartão vermelho chegou a perseguir o árbitro em campo e precisou ser contido pelos companheiros. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Atlético esteve perto do gol com o atacante Alex Mineiro, que obrigou Gomes a fazer uma grande defesa. O Galo voltou ainda mais agressivo na etapa final e aos seis minutos, Dejair - que entrou no lugar de Wagner - cabeceou a bola no travessão do gol cruzeirense. Aproveitando-se da apatia da equipe celeste, o time de Bonamigo sufocava o adversário em busca do primeiro gol, que surgiu aos 24 minutos em uma jogada de força e habilidade do zagueiro Luiz Alberto. Ele arrancou pelo meio, driblou dois jogadores adversários, e chutou no canto esquerdo de Gomes, fazendo 1 a 0. Depois do gol atleticano, o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações ofensivas e Alex por pouco não marca um golaço depois de enfileirar a zaga alvinegra. Nos minutos finais, o Atlético ainda lutou pelo segundo gol, mas sem sucesso para a decepção de sua torcida. Comemoração - Na comemoração celeste, um dos mais entusiasmados era o técnico Paulo César Gusmão, que dedicou o primeiro título de sua recente carreira de treinador a Vanderlei Luxemburgo, de quem era auxiliar técnico e substituiu no comando do Cruzeiro. "Ele foi meu mestre, quem me ensinou tudo". "Iniciamos mal o campeonato, muita gente não acreditava na nossa equipe, mas (a resposta) está aí", desabafou o meia Alex, que terminou como artilheiro da competição, com 14 gols. Violência - Apesar de toda a campanha contra a violência dentro e fora do estádio feita pelas diretorias dos dois clubes, com apoio da mídia local - numa reação à morte de um torcedor cruzeirense em confronto com rivais atleticanos, no último final de semana, antes da primeira partida -, coube aos jogadores dar o mau exemplo. Após o apito final do árbitro, o zagueiro Cris e o goleiro Eduardo trocaram socos e pontapés na lateral do campo, provocando em seguida um tumulto generalizado no Mineirão. Cris foi comemorar o título junto à torcida atleticana, o que irritou o goleiro do Galo, que sentiu-se no direito de tomar satisfação, dando início à briga. O técnico do Atlético, Paulo Bonamigo, acusou o goleiro Gomes de também provocar os torcedores alvinegros.