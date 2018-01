Cruzeiro conquista o bi na Sul-Minas O Cruzeiro venceu o Atlético-PR por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, e conquistou o bicampeonato da Copa Sul-Minas. O gol do título foi marcado pelo lateral argentino Sorín, que fez sua última partida pelo clube mineiro - foi vendido para a Lazio, da Itália. Como tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 1, em Curitiba, o Atlético começou o jogo deste domingo pressionando o Cruzeiro. Aproveitando os espaços deixados pelo adversário, o time paranaense criou boas chances para marcar. Aos 16 minutos, Kléberson cobrou falta da direita, o zagueiro Igor subiu sozinho e cabeceou na trave esquerda do goleiro Jefferson, do Cruzeiro. Aos 29, Ilan chutou da entrada da área, Jefferson fez boa defesa, mas soltou a bola nos pés de Alex Mineiro, que desperdiçou mais uma oportunidade para o Atlético. O lance mais polêmico aconteceu aos 39 minutos, quando o atacante Adriano passou por Fernando Miguel e foi derrubado dentro da área do Cruzeiro. O árbitro goiano Antônio Pereira da Silva não marcou o pênalti e ainda puniu o jogador do Atlético com cartão amarelo, por entender que ele tenha simulado a falta. O Cruzeiro só assustou o Atlético aos 42 minutos, no lance em que Jorge Wagner cobrou falta cruzada da direita, o goleiro Flávio cortou, mas a bola sobrou para Edílson. O atacante cruzeirense perdeu a bola para Ilan e pediu pênalti. O árbitro não marcou e também deu cartão amarelo para Edílson. Aos 45, o lateral-direito Ruy chutou cruzado. A bola passou por toda a pequena área e sobrou para Fábio Júnior, que chutou para fora, perdendo a melhor chance do time mineiro no primeiro tempo. O Cruzeiro voltou melhor para a segunda etapa e pressionou o adversário. Aos 12 minutos, Ruy fez boa jogada pela direita e bateu cruzado na área. Na confusão, a defesa paranaense cortou para fora da área. Aos 28, Edílson partiu em velocidade pelo lado direito do ataque e cruzou para Jorge Wagner. O meia esticou a perna e mandou a bola na trave. Na volta, Kléberson salvou o Atlético, tirando a bola em cima da linha. O gol do título saiu aos 30 minutos. Ruy recebeu passe na lateral, deu um belo drible em Gustavo e, já dentro da área, tocou para Sorín. O lateral argentino deu um leve toque na bola e fez 1 a 0, para o delírio dos quase 70 mil torcedores que foram ao Mineirão. Em desvantagem, o Atlético foi para o ataque na base do desespero. Com isso, o Cruzeiro passou a aproveitar os contra-ataques. Assim, teve mais uma boa chance de marcar, quando Edílson iludiu três defensores adversários e chutou forte. O goleiro Flávio espalmou a bola na trave e evitou outro gol cruzeirense.