Cruzeiro conquista o titulo mineiro O Cruzeiro comprovou o seu favoritismo e assegurou neste domingo, antecipadamente, a conquista do título do Campeonato Mineiro, ao golear a URT, por 4 a 0, em Patos de Minas. Faltando uma rodada para o término da competição, que este ano é disputada em turno único e por pontos corridos, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo chegou aos 29 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Atlético-MG, o segundo colocado, com 24 pontos. O cruzeiro conquistou o seu 31º troféu de campeão mineiro, título que não ganhava desde o tricampeonato de 1996/1997/1998. Vanderlei Luxemburgo, que prefere não comemorar com os jogadores os títulos, procurou ser realista e destacou a fragilidade dos adversários. "Tudo que nós fizemos agora no Mineiro não serve para o Brasileiro e para a Copa do Brasil. Temos de melhorar muito para chegar a grandes conquistas", disse Luxemburgo, que conquistou o seu primeiro título à frente do time mineiro. A goleada cruzeirense começou a ser construída aos 18 minutos da etapa inicial, quando o árbitro Álvaro de Azeredo Quelhas marcou pênalti do zagueiro Da Silva em Aristizábal, sob protestos dos jogadores e comissão técnica da equipe da casa. O atacante Deivid cobrou, fazendo 1 a 0. A bola furou a rede do estádio Zama Maciel. Ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, Aristizábal ampliou para o Cruzeiro. O atacante colombiano aproveitou um cruzamento de Alex para, de cabeça, fazer 2 a 0. Principal destaque do Cruzeiro e da competição, o meia fez o terceiro gol do time azul, aos três minutos do segundo tempo. Aos 18 minutos, o lateral Maurinho fez o quarto gol cruzeirense, determinando o resultado final da partida. Os jogadores dedicaram o título ao zagueiro Marcelo Batatais, que na última semana sofreu uma grave lesão e ficará afastado dos gramados por cerca de oito meses. A comemoração da delegação celeste no estádio se estenderia em uma carreata pela cidade de Patos de Minas. Na última rodada do campeonato, no próximo domingo, o Cruzeiro enfrenta o Tupi, no Mineirão. Com nove vitórias e dois empates até o momento, a meta da equipe agora é conquistar o título invicta. Outros quatro jogos completaram a rodada de ontem: América-MG 3 x 0 Rio Branco; Tupi 0 x 0 Social; Caldense 1 x 1 Villa Nova; Ipatinga 4 x 0 Guarani. Ficha Técnica URT: Ricardo (Éder); Jairo, Da Silva, Rocha e Peris; Pedro Luís (Márcio Diogo), David Juliano, Marcelo Sá e Quaru; Valdo e Ditinho (Jefferson). Técnico: Amado Bucar Cruzeiro: Gomes; Luisão (Jussiê), Edu Dracena e Thiago; Maurinho, Paulo Miranda (Augusto Recife), Martinez, Alex e Wendell; Deivid e Aristizábal (Mota). Técnico: Vanderlei Luxemburgo Gols: Deivid, aos 19, e Aristizábal, aos 39 minutos do primeiro tempo. Alex, aos três, e Maurinho, aos 18 minutos do 2º tempo Árbitro: Álvaro de Azeredo Quelhas Cartão amarelo: Jussiê Cartão vermelho: Mauro Renda: R$ 48.039,00 Público: 6.021 pagantes Local: Estádio Zama Maciel