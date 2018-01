Cruzeiro contrata Aristizábal O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante colombiano Aristizábal, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Vitória (BA). O jogador está em Medellín e deverá assinar contrato com o clube mineiro até 15 de janeiro de 2004. O colombiano esteve na mira do Atlético-MG, mas acabou acertando com o rival do Alvinegro. O Atlético de Medellín também tinha interesse no atleta. Segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Aristizábal confirmará ainda a sua chegada a Belo Horizonte. O clube anunciou para esta quinta-feira também o empréstimo do atacante Joãozinho para o Real Recreativo de Huelva, da Espanha. O clube mineiro receberá US$ 115 mil pelo empréstimo, até 30 de junho. Filho do ex-ponta-esquerda Joãozinho, ídolo do clube nas décadas de 70 e 80, o atacante cruzeirense se desentendeu com o técnico Vanderlei Luxemburgo durante do Brasileiro do ano passado e foi afastado do grupo.